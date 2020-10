Igen i år uddeles Trelleborg Fondens Kulturpris, der også går under navnet Grundtvig-Marie Prisen. Sidste år modtog forsanger i bandet Volbeat, Michael Poulsen, prisen. Her lykønskes han af borgmester i Næstved Carsten Rasmussen.

Kulturpriser uddeles til kunstneriske talenter

Af Mia Than West

Igen i år uddeles to kulturpriser på Rønnebæksholm: Trelleborg Fondens Kulturpris og Talentprisen, der henholdsvis går til en markant kunstner og til et ungt kunstnerisk talent i Næstved Kommune.

I Næstved går Trelleborg Fondens Kulturpris også under navnet Grundtvig-Marie Prisen, og prisuddelingen sker netop på datoen for N.F.S. Grundtvig og Maries Tofts bryllup.

Sidste år gik prisen til forsanger i det populære band Volbeat, Michael Poulsen. Året før fik kunstner og leder af Grafisk Værksted Jan Kiowksy prisen, som i 2017 gik til musikeren Bjarke Falgren og i 2016 til graffitikunstneren CMP ONE.

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede sidste år at oprette en Talentpris i forbindelse med kommunens satsning på kunstnerisk talentudvikling. Den bliver uddelt for at anerkende og opmuntre unge, som udfolder særlige kunstneriske evner og potentiale.