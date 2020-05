Leder af Grønnegades Kaserne Kulturcenter John Nørbjerg har været med til at lægge det store puslespil - kulturprogrammet efter coronakrisen. Han har dog også haft til at høre musik og se Netflix. Privatfoto

Kulturleder: Det store puslespil

Mærk Næstved giver ordet videre til Næstveds forskellige kulturledere, som alle har det til fælles, at deres arrangementer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Hvordan klarer vores kulturinstitutioner situationen under COVID-19? Hvad får lederne tiden til at gå med? Hvordan ser fremtiden ud? Vi stiller hver leder tre spørgsmål.