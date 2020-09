Jens Finne, formand for Kulturladen i Fuglebjerg, mangler penge i kassen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kulturladen kæmper for flere penge i kassen

Ordene kommer fra Jens Finne. Han er formand for Kulturladen i Fuglebjerg. Et sted, der i normale tider danner rammen om både bryllupper, koncerter, foredrag, konfirmationer og andre festlige arrangementer hele året rundt.

Men på grund af den ekstraordinære coronasituation, har dørene været lukket alt for mange dage hen over foråret og sommeren.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at komme med et nødkald til vores sponsorer på et tidspunkt og håbe på, at de vil komme med lidt ekstra kroner, siger han.