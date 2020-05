Kulturen i nye klæder

Mit fantastiske team og jeg har haft travlt med at ændre og udskyde vores kunstneriske program og arrangementer og sikre, at vi er helt klar til at åbne for besøgende, når vi får den udmelding. Vi har haft fokus på administrative opgaver, fondsansøgninger til både 2020 og 2021 og strategiudvikling. Det har været godt at gå i dybden med det. Men allervigtigst, så har jeg brugt meget tid på at støtte og have online møder med mit team, kollegaer i kommunen, eksterne samarbejdspartnere og kunstnere mv. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for at stå sammen, så vi kan komme igennem den her krise.