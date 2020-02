Gitte Spandet overtog forpagtningen af Café Grønnegade i sensommeren 2016, hvor billedet her stammer fra. Forinden havde lokalerne stået tomme i to år efter den tidligere café, under navnet Officersmessen, var lukket i august 2014. Sådan håber John Nørbjerg ikke, det kommer til at gå denne gang. - Med sine udtalelser i Sjællandske fredag har Gitte jo indirekte anbefalet stedet, så jeg er sikker på, der nok skal komme interesse, siger han. Foto: Robert Andersen

Kulturcenteret vil fortsætte med Café Grønnegade

Næstved - 22. februar 2020 kl. 03:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over det, for det er meget nemmere, når noget kører i forvejen. Men når en dør lukker, så er der en anden, der åbner.

Sådan siger John Nørbjerg, daglig leder af Grønnegades Kaserne Kulturcenter, oven på nyheden om, at Gitte Spandet har opsagt forpagtningen af Café Grønnegade, som hun overtog i sensommeren 2016. Som omtalt i gårsdagens Sjællandske skal hun fremover være teamkoordinator hos Holmegaard Værk og stå for det nye museums café, restaurant og butik samt kurser og konferencer.

Nyheden er næsten lige så ny for John Nørbjerg, som først fik beskeden om, at Gitte Spandet stopper ved udgangen af maj, da han kom hjem fra ferie onsdag aften.

- Det er gået lidt stærkt. Men der er ingen tvivl om, at vi ønsker at køre videre med et cafétilbud som en naturlig del af vores kulturelle tilbud, så folk kan komme og få en kop kaffe eller en showmenu, siger kulturcenterlederen.

Derfor starter arbejdet nu med at lede efter en ny forpagter. John Nørbjerg fortæller, at man vil forsøge at kontakte nogle af de gode samarbejdspartnere, kulturcenteret i forvejen har, for at høre, om de kunne være interesserede i at overtage.

- Men vi ved jo også godt, at de fleste af dem, vi kender, allerede har etableret forretning et andet sted. Det kan også være, der dukker én op, nu hvor det bliver omtalt i avisen. Ellers skal vi ud og lede. Jeg håber, vi kan finde nogle gode folk, siger John Nørbjerg.

Han slutter med at ønske Gitte Spandet held og lykke i sit nye arbejde, som han synes, lyder spændende, og han kan godt forstå, at hun har valgt at sige ja til muligheden.

