Leder af Grønnegade Kaserne Kulturcenter John Nørbjerg appellerer til borgere i de 38 kommuner om at holde sig væk fra Næstved og byens kulturarrangementer. Foto: Anna C. Møhl

Kulturcenter til borgere i 38 kommuner: Bliv væk og vi refunderer dine billetter

I bestræbelserne på at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger har personalet på kulturcenteret derfor pløjet sig gennem billetbestillingerne og skrevet en særlig meddelelse til alle dem, der bor i de 38 kommuner med højt smittetryk.

Her bliver folk bedt om at blive væk - til gengæld får de refunderet deres billetter.

- Vi kan se på postnummerbestillingerne, at folk kommer langvejs fra. Vi har gæster fra Århus, Odense, Greve, Gribskov, Hørsholm og flere andre hårdt ramte kommuner. Dem har vi skrevet til og bedt dem om at blive væk med håbet om, at vi ses en anden god gang, fortæller leder af Grønnegade Kaserne Kulturcenter John Nørbjerg.