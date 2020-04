Jens Finne (to fra venstre), formand for KulturLaden i Fuglebjerg, er overbevist om, at KulturLaden overlever coronakrisen. Her ses han med fra venstre Steen Andersen, Ole Jørgensen og Mogens Olsen i baren. Foto: Bodil Pinholt

KulturLaden overlever coronakrisen

Næstved - 02. april 2020

Selvom døren til KulturLaden har været lukket de seneste par uger, så er der ingen frygt for, at de ikke bliver åbnet op igen, når coronakrisen er drevet over. Det slår formand for KulturLadens bestyrelse Jens Finne fast overfor Sjællandske.

- Jeg er sikker på, at KulturLaden består efter coronakrisen, siger han.

Han lægger dog ikke skjul på, at situationen i Danmark har haft økonomiske konsekvenser for det kulturelle mødested - ligesom den har for mange andre.

- De lejeindtægter, vi for eksempel ville have haft i forbindelse med forårets konfirmationer, går vi glip af, siger han.

Penge på kontoen Selvom foreningen går glip af penge fra både private og offentlige arrangementer, så er Jens Finne fortrøstningsfuld. Ifølge ham har KulturLaden nemlig penge på kistebunden, som kan bruges til at dække de udgifter, der er.

- Vi sætter en del i bero, så der ikke er så mange udgifter og dem, der er, kan vi godt dække med den økonomi, vi har, siger han.

Når tingenes tilstand bliver mere normale igen, har Jens Finne og resten af bestyrelsen tænkt sig at undersøge, om foreningen kan få noget økonomisk støtte.

- Det er da værd at undersøge, om vi er dækket af nogle af regerings hjælpepakker, siger han.

Ny kalender KulturLadens kalender for foråret er fastlagt for længe siden. Coronavirussen kommer dog til at betyde en del ændringer.

- Som tingene ser ud nu, ligger vi underdrejet indtil efter påske, forklarer Jens Finne.

Hvis forhåbningen om at åbne op for samfundet efter påske holder, vil KulturLaden afholde sit næste arrangement den 14. maj i form af fransk musettemusik. Men intet er sikkert.

- Jeg håber da, at tingene bliver normale hurtigst muligt, men indtil da tilpasser vi os selvfølgelig coronasituationen 100 procent, forsikrer han.