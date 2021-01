Kulkran i havnen går usikker fremtid i møde

Skal den have lov til at forfalde, skal den fjernes eller skal den nænsomt renoveres. Det var spørgsmålet, som havnebestyrelsen i oktober skulle tage stilling til. Bestyrelsen valgte at lade kranen nedtage, renovere og genopstille.

Men nu ser det ud til, at Næstved Kommune har stukket en kæp i de gamle kranhjul. Det kan man læse i det seneste referat fra havnebestyrelsens møde. Og det har gjort havneformand og leder i Venstres byrådsgruppe Kristian Skov-Andersen en kende frustreret. De står overfor at bygge en ny lagerhal, som, når den er bygget, gør, at kranen ikke kan flyttes efterfølgende.