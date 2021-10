Se billedserie Jacob Wernby har ikke noget kunstnernavn, fordi hans rigtige navn allerede er blevet kendt gennem TikTok. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Krybdyr og rapmusik: Jacob storhitter på de sociale medier

Næstved - 14. oktober 2021

- En morgen vågnede jeg op til 700 nye følgere og 52 kommentarer. Det var helt vildt - jeg anede ikke, hvad der skete, og jeg kunne ikke forstå det.

Ordene kommer fra den 30-årige næstveder Jacob Wernby, der kort efter den vilde morgen kunne konstatere, at 700 følgere på det sociale medie TikTok blot var en dråbe i havet. Det væltede ind med mennesker, der ville følge hans videoer, og lige om lidt runder han 57.000 følgere, ligesom han også er begyndt at blive populær på Instagram og YouTube.

To passioner Profilen på TikTok oprettede han i slutningen af 2019 med det formål at bruge platformen til at promovere den ene af sine to store passioner, musikken. Men på en af videoerne var der én, som fik øje på et terrarie i baggrunden og spurgte ind til det - og så begyndte det at stikke af med nye følgere.

Jacob Wernbys anden passion er nemlig krybdyr, og han har lejligheden fuld af øgler, slanger og sågar en krokodille. Han begyndte at lave videoer, hvor han fortæller om hobbyen, og de blev ekstremt populære.

- Interessen har jeg fra min far. Han havde selv haft krybdyr som barn, og da jeg var lille, tog vi i skoven for at fange firben og snoge. Han viste mig filmen Jurassic Park, da jeg var otte år, og så var jeg fuldstændig solgt, forklarer Jacob Wernby.

De hvisker og peger For et år siden besluttede han sig så for at glæde sine mange nye følgere med en satirerap, og også den blev taget yderst vel imod.

- Efterhånden blev det så mere og mere seriøst, og nu er jeg endt med at lave pop-rap. Tidligere har jeg været forbi mange forskellige genrer såsom metal og hardcore-rap, men nu er jeg her, og det er det, jeg bliver ved med, fortæller Jacob Wernby.

Det kan man godt forstå, for hans musik er efterhånden blevet endnu mere populært end krybdyrvideoerne. Hans sange afspilles mange gange på Spotify, og to af dem har fundet vej til officielle playlister, hvilket ikke er noget, man bare lige sådan kommer på.

- Jeg har fået en booker og er begyndt at blive booket til en del shows. Jeg optrådte til en festival i Struer, og der fik jeg fortalt, at der var én, som var kommet langvejsfra kun for at høre mig, fordi hun kendte mig fra TikTok. Der blev jeg helt rørt, beretter Jacob Wernby og fortsætter:

- Nu bliver jeg genkendt stort set hver eneste gang, jeg er ude at handle. I Netto kan folk ikke få øjnene fra mig, jeg får taget billeder foran Kvickly, og der sidder piger ved busstoppesteder og hvisker og peger på mig, når jeg går forbi. Det er mest unge mennesker, og de beder om billeder og autografer, når jeg møder dem. Da jeg for nylig var opvarmning for Bro i Nakskov, sad jeg og skrev autografer i halvanden time bagefter.

Ikke tid til piger Berømmelsen har naturligvis givet Jacob Wernby blod på tanden. I øjeblikket studerer han til pædagog i Vordingborg og er i praktik i en skovbørnehave i Næstved, men han indrømmer, at han håber snart at kunne droppe studiet.

- Det har været et vildt år, og der kommer til at ske endnu mere nu. Målet er helt klart at kunne leve af musikken, og jeg arbejder hårdt for det. I mine sange synger jeg ofte om piger, men i virkeligheden har jeg slet ikke tid til dem. Jeg havde et langdistanceforhold i fire år, men det har jeg måttet droppe for at have tid og overskud til musikken - den er i første række. Af samme årsag har jeg også solgt flere af mine dyr, fortæller rapperen.

Klar strategi Han har allerede lavet en klar strategi for, hvordan han vil gribe 2022 an på de sociale medier og i promoveringen af sig selv.

- Jeg har haft fokus på at få mange følgere på TikTok, så jeg kunne bruge det til at promovere min musik. Nu fokuserer jeg klart mest på musikken. Man kan ikke leve af streams på Spotify, så det handler om at få de rigtige spillejobs, vise sit ansigt i offentligheden, lave videoer og blive genkendt, forklarer Jacob Wernby.

- Jeg vil fortsætte med at udgive singler og også en EP næste år. Selvfølgelig kunne det være sindssygt fedt med en rigtig pladekontrakt, men det er faktisk ikke nødvendigt, og det er ikke der, min fokus er nu. Jeg vil udgive musik, spille koncerter og lade historien skrive sig selv, slutter han.