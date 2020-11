For trejde gang slår Næstved Bibliotek og Næstved by People dørene op for en omgang Podcast Lounge. Foto: Simone Kiær Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kropsidealer og billedmanipulation til debat i Podcast Lounge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kropsidealer og billedmanipulation til debat i Podcast Lounge

Næstved - 16. november 2020 kl. 20:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Podcasts og gode samtaler er igen i fokus, når Næstved Bibliotek og Næstved by People for tredje gang slår dørene op for en omgang Podcast Lounge, denne gang over temaet »kropsidealer og billedmanipulation«.

Læs også: Den største kamp fylder 40 år

Podcast Loungen finder sted mandag den 23. november klokken 19.00 til 20.30 i salen på biblioteket. Der er plads til 15 deltagere, som sammen lytter til et afsnit af podcasten Digitale Oplevelsesrejser. Den ser nærmere på, hvordan man har manipuleret og retoucheret billeder gennem tiden for at se mere magtfuld ud, samt tilpasse sit udseende datidens kropsidealer.

Tilmelding på forhånd Emnerne kropsidealer og billedmanipulation er meget relevante i det nuværende sociale klima, hvor selvfremstilling er en stor del af danskernes dagligdag. Efterfølgende er det tid til en afslappet og uhøjtidelig snak om podcasten, temaet, samfundet, andre medier med samme tema og hvad der ellers falder deltagerne ind.

Til slut vil Næstved Bibliotek og Næstved by People give deres personlige anbefalinger til bøger, film, dokumentarer, serier og andre podcasts, der læner sig op ad aftenens tema.

Konceptet Podcast Lounge har fået en rigtig fin start med stor opbakning fra glade deltagere. Derfor vil det fremover blive afholdt som en månedlig begivenhed. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på forhånd via naesbib.dk. Næstved Bibliotek og Næstved by People sørger for drikkevarer og en lille goodiebag med snacks til alle deltagere.

relaterede artikler

Podcast sammen med andre: Det bliver uhyggeligt 17. oktober 2020 kl. 10:35

Heino slipper hegnet og springer ud med Næver-minder i nyt show 28. maj 2020 kl. 12:09