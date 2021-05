Kroppen er en god sladrehank

Man kan gøre meget selv for at udstråle naturlig skønhed, men lidt hjælp og vejledning fra en ekspert kan ofte sætte fokus på, hvilke områder man skal arbejde med.

Test på egen krop

- Jeg har fokus på naturlig skønhed til kvinder. Da jeg selv blev gravid i 2015 blev jeg opmærksom på alle de forskellige skønhedsprodukter, jeg brugte. Og det hele var for at skjule at jeg var træt, fik for lidt søvn og spiste forkert, hvilke kunne ses på kroppen. Den sladrer, fortæller Mette Oppermann med et smil.