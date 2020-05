Kronprinsesse Mary kaster ekstra glans over Holmegaard Værk, når hun 8. juni står for den officielle indvielse af det nye museum. Foto: Jens Wollesen

Kronprinsesse Mary indvier Holmegaard Værk

Stolte

- Vi er fantastisk stolte af, at det lykkedes at få kronprinsesse Mary til at stå for den officielle indvielse, siger direktøren for Holmegaard Værk og resten af Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen.