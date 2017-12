Hotelejer Henrik Green i bestyrelsen for Næstved Havn. Foto: Bjørn Armbjørn

Kromand i havnebestyrelse

Næstved - 14. december 2017 kl. 08:14 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Havn får nu en kromand i bestyrelsen. Efter et liv i værtshusbranchen er hotelejer Henrik Green klar til at blive medlem af Næstved Havns bestyrelse. Sammen med Ardagh-direktør Henrik Bonné er han udpeget af Næstved byråd til at repræsentere erhvervslivet og turisterhvervet i havnebestyrelsen.

- Jeg har to ører, og dem vil jeg lytte med. Hvad ønsker ejeren af havnen? Jeg glæder mig til arbejdet. Det er en spændende opgave. Der bliver noget at sætte sig ind i, siger Henrik Green, der for 10 år siden overtog Hotel Kirstine. Her er han i gang med en stor udvidelse. Antallet af værelser forøges med 25.

Henrik Bonné er i forvejen medlem af havnebestyrelsen.

Efter byrådsvalget den 21. november sker, der udskiftning i havnebestyrelsen. Formanden gennem 20 år Per Sørensen (S) har ønsket at stoppe. Han bliver afløst af Venstres borgmester-kandidat Kristian Skov-Andersen, der blev nyvalgt til byrådet. Og nu sætter han sig for bordenden i havnebestyrelsen.