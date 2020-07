Kro brændt ned af 14-årige drenge - de slipper for straf

- Vi sigtede to 14-årige drenge fra lokalområdet for at stå bag branden, men da de begge er under den kriminelle lavalder, så har vi opgivet den strafferetlige proces, siger han.

Selvom drengene slipper for at skulle i retten, kan der alligevel være konsekvenser for dem. Ejeren af Hyllinge Kro har nemlig mulighed for at indlede en erstatningssag mod de to. Trods flere henvendelser er det ikke lykkedes Sjællandske at få en kommentar fra kroens ejer.