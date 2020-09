Se billedserie Cityforeningens næstformand Malene Pedersen stod for formandens beretning. Fotos: Klara Hedegaard.

Kritik fra cityforening: Axeltorv kommer altid i første række

Næstved - 10. september 2020 kl. 21:28 Af Jan Jensen og praktikant Klara Hedegaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butiksejerne føler, at byen er delt op i to. Der er meget forskel på, om man har butik på Axeltorv eller i Ringstedgade. Nogle er sure over, at der ikke er pyntet op i hele byen til halloween, påske og jul.

Det var nogle en af de ting, der blev drøftet på generalforsamlingen i Næstved Cityforening tirsdag aften. Det oprindelige møde skulle have været i marts måned, men på grund af Covid-19, blev det udsat.

Videoer skal sælge city I 2020 blev et særligt år. Daniel Lillerøi blev ny citychef, og det blev også året, hvor Cityforeningen lancerede hjemmesiden Næstvedshop.dk. Et tiltag, der blev lavet i en tid, hvor kunderne på grund af coronaen tøvede med at tage i forretningerne. Som modtræk samledes citys butikker på et website, og initiativet har gjort, at andre byer har fulgt den idé.

På det seneste har Næstved Cityforening produceret stemningsvideoer, der viser klip for forskellige steder i byen. Eksempelvis en video, der viser restaurant- og cafélivet i city. Der laves også videoer med medlemmerne i fokus. De skal ud på cityforeningens Facebookside, hvorfra alle opfordres til at dele.

Citychef Daniel Lillerøi fortalte, at Næstved Cityforening gerne vil have så meget indflydelse som muligt. Der samarbejdes tæt med Næstved Kommune og Næstved Turistforening.

- Jeg kunne godt se for mig, at vi samarbejder med endnu flere. Eksempelvis i forbindelse med en større koncert i byen. Her kunne butikkerne sælge merchandise i god tid før koncerten.



Artiklen fortsætter under billedet.

Citychef Daniel Lillerøi præsenterede de nye videoer, som er klar til at blive offentliggjort. De skal promovere citys forretninger.

Citychefen lagde ikke skjul på, at cityforeningens logo trænger til fornyelse:

- Vi skal have et nyt logo, der har betydning. Det skal vise nogle historier fra gaderne, sagde Daniel Lillerøi.

Axeltorv vs Ringstedgade I slutningen af generalforsamlingen, der varede to timer, blev de mange tomme lokaler i byen også nævnt. Citychefen beroligede med, at Næstved ikke er hårdere ramt end andre gode handelsbyen.

Der viste sig et billede af, at city er delt op i to. Der er nogle butiksejere der mener, at der kun er pyntet op til Halloween og jul på Axeltorv. Det betyder, at kunderne ikke har lyst til, at gå ned ad Ringstedgade, når der er mere hyggeligt på Axeltorv.

Der ønskes pynt i hele byen, og endelig blev ordet »åbningstider« nævnt. Det giver altid anledning til diskussion om, hvem og hvilke forretninger der gør det rigtige. Igen en forskel på Axeltorv og Ringstedgade. På torvet er der åben lørdag til klokken 15, mens man i typisk lukker i Ringstedgade klokken 14.

