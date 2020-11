Den kommende svømmehal i Næstved skal efter planen stå færdig til august 2024. Den får 1477,5 kvadratmeter vandoverflade, men Lars Warm siger, at hans firma kunne have bygget det dobbelte for de samme penge. Foto: Næstved Kommune

Kritik af ny svømmehal:Koster 80 millioner for meget

Næstved - 23. november 2020 kl. 04:06 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

- Alle de ting, man ønsker sig i Næstved, kunne vi have bygget for under 120 millioner kroner.

Sådan siger Lars Warm, direktør i og medejer af Danske Idrætssvømmehaller (DISH), om byggeriet af den kommende svømmehal i Næstved, som der er afsat 222 millioner kroner til.

Problemet er, at DISH ikke får mulighed for at byde ind på opgaven. Årsagen er, at de bygger stålbassiner, men kommunens byggeudvalg har lagt sig fast på, at bassinerne skal opføres i beton. Det er billigere i drift og vedligehold på sigt, lyder forklaringen. Det er Lars Warm lodret uenig i.

- Det er direkte usandt. Det er stik modsat, og det er betydeligt billigere med stål. Det har vi dokumentation for, siger han og henviser til blandt andet en australsk undersøgelse.

Byggeudvalgsformand Linda Frederiksen (S) forsvarer beslutningen om at bygge betonbassiner og læner sig op ad den rådgivning, man har fået fra både eksterne og interne eksperter.

- Det har været væsentligt for os at gå med den sikre løsning med lang holdbarhed. Vi vil have kvalitet frem for den billige løsning, som kommer til at koste os i længden, siger hun.

