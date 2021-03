Selvom indehaver af Skoringen i Næstved, Kristian Jensen, ikke var meget for at blive fotograferet på grund af hans manglende besøg hos sin frisør, blev han overtalt til et foto, mens han var ?dørmand? ved indgangen i Torvestræde. Foto: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Kristian var venlig dørmand hos Skoringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kristian var venlig dørmand hos Skoringen

Næstved - 04. marts 2021 kl. 15:30 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

For at leve op til alle restriktioner var det til tider nødvendigt, at skohandleren selv stod ved indgangen til butikken.

Genåbning - Desværre I er nødT til lige at vente lidt med at gå ind, sagde Kristian Jensen pænt til et par kunder ved åbningen i Skoringen i mandags.

- Der har været kø fra morgenstunden, så det har været vigtigt for os at holde øje med antallet i butikken, fortæller Kristian Jensen, der naturligvis glæder sig over at de endelig kunne køre den store glasdør til side og byde indenfor.

- Vi var ved at være lidt mentalt slidt, så det er meget skønt for os alle. Vi har da været spændt på, hvor mange der ville komme, fortsætter han.

Men kunderne kom og det var både for at bytte og købe nye varer.

Skoringen i Næstved har under coronanedlukningen kun været en del af click and Collect-konceptet, som betyder at de varer, som er blevet bestilt via den landsdækkende kædeshop kunne hentes i Næstved. n