Kristian Skov-Andersen: Jeg forbliver i Venstre

Han vil gerne tale med både Lars Løkke Rasmussen, og hvem der ellers dukker op i hans nystiftede netværk, men der bliver ikke noget partiskift. Fredag kom det frem, at Lars Løkke Rasmussen havde oprettet hjemmesiden larsloekke.dk, hvor han ville sætte gang i et politisk netværk, men samtidig var han ude i flere medier for at fortælle, at han gerne vil stifte et nyt parti, hvis danskerne er med på den. Kristian Skov-Andersen kan godt se, hvad det er hans tidligere partiformand gerne vil, og den lokale Venstre-mand trækker paraleller, til det der skete i den amerikanske kongres onsdag, hvor højreorientede stormede symbolet på demokratiet i USA.