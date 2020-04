Coronatestcentret i Rådmandshaven var længe omgærdet af en del mystik og hemmelighedskræmmeri, inden det blev afsløret, at det var et regionalt drive in testcenter - hvilket de fleste nok havde gættet. Foto: Jan Jensen

Krisestaben fortsætter med enkelte ændringer

Der var i hvert fald stor enighed i byrådet tirsdag aften om, at krisestaben har håndteret problemerne med coronapandemien meget flot. Det blev enstemmigt vedtaget, at krisestaben i Næstved Kommune skulle fortsætte frem til næste byrådsmøde 18. maj. Der blev dog også vedtaget nogle enkelte ændringer.

Det har betydet store udfordringer for kommunen, at landet blev lagt ned. En krisestab, som er nedsat for et træffe hurtige og smidige beslutninger i forskellige krisesituationer, blev oprettet, og det har virket.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her