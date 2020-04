Se billedserie Skolen i Glumsø er så småt genåbnet for de mindste elever. Hvad bliver det næste, spørger mange. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kriseberedskab skal drosles ned

Næstved - 21. april 2020 kl. 19:05 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ligesom på Christiansborg, hvor oppositionen så småt synes, at statsminister Mette Frederiksen (S) er lige vel egenrådig nok i sin håndtering af corona-pandemien, har samme holdning bredt til dele af byrådet.

Venstre og Enhedslisten fik derfor gennemtrumfet et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften på Skype. De er ærgerlige over, at det er borgmester Carsten Rasmussen (S) og syv embedsmænd, der styrer butikken Næstved Kommune.

Otte timer Enhedslistens Freja Lynæs Larsen har siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og krisestaben var på benene i Næstved otte timer senere, bedt om at få mere indflydelse og debat om den lokale håndtering.

Som medlem af byrådets økonomiudvalg, har hun ønsket at være med på en lytter til et ugentligt møde med krisestaben. For at komme med input og drøfte tingene.

- Men det kunne ikke lade sig gøre. Derfor er dette møde den næstbedste løsning. Vi politikere har ikke haft nogen form for indflydelse og det er et demokratisk problem, siger hun.

Blandt mange andre kaldte den socialdemokratiske Helle Jessen det ekstraordinære byrådsmøde for spild af tid og uden indhold.

- Jeg sidder med en følelse af at dette møde er sat i scene af nogen, der keder sig og vil have lidt ekstra skærmtid, siger hun.

Det var Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen hendes bemærkning var rettet mod.

Han valgte dog at glide helt af på, om hvor vidt han keder sig og gerne vil have lidt sendetid.

- At se på, om magten forvaltes ordentligt er også at vise samfundssind, siger Kristian Skov-Andersen.

Ekstra sengepladser Borgmesteren indledte Skype-mødet med en 15 minutter lang gennemgang af, hvad der skete, da Danmark lukkede ned og alt blev vendt på hovedet.

Han nævnte blandt meget andet det højeste beredskabsniveau rød, 50 ekstra sengepladser på Kildemarkscentret og Symfonien, rengøring af skoler og daginstitutioner, håndtering af sårbare børn på bosteder, madpakker i Varmestuen og hurtig betaling for tjenesteydelser.

Teknikken drillede Det er første gang, at et byrådsmøde afvikles sammen - med afstand med hjælp fra Skype.

Det gav nogle kortvarige tekniske krøller, når ordet gik videre til den næste og SFs Jette Leth Buhl kunne ikke komme igennem og få ordet. Teknikken drillede.

Helge Adam Møller havde ingen problemer med at få ordet.

- Hvis en krisestab skal involvere økonomiudvalgets ni medlemmer vil det ikke kunne arbejde hurtigt og effektivt. Nu går vi langsomt ud af krisen og så er det naturligt igen at inddrage økonomiudvalget, siger han.

Hvad der dog er bred enighed om, er, at på byrådsmøde tirsdag i næste uge skal det vedtages at trappe ned for det kommunale kriseberedskab. Fra rød zone til gul zone. Det betyder blandt andet større inddragelse af politikerne.

Notits om flagermus Byrådet vedtog i 2018 en beredskabsplan, der blandt andet arbejder med rød, gul og grøn zone.

Den røde zone tages i brug i helt usædvanlige situationer. For eksempel ved terrorangrev, ekstremt vejrlig eller epidemier.

- For et halvt år siden havde ingen hørt om corona. Dengang var der højst en notits bagerst i avisen om en flagermus og influenza i Kina, siger Carsten Rasmussen.

