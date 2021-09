Se billedserie Kasper Schneider har seks missioner bag sig, som udsendt soldat i verdens brændpunkter. Nu stiller han op for Nye Borgerlige i Næstved. Foto: Kim Palm

Krigsveteran stempler ind i politik: Afghanistan var ikke forgæves

Næstved - 03. september 2021 kl. 19:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Den store trampolin i haven og legehuset med rutschebanen fortæller historien om en børnefamilie på Fasanvej - en rigtig kernefamilie i et gult parcelhus med far, mor, to drenge på fem og seks år og en hund, der er ivrig efter at hilse.

Tatoveringen på Kasper Schneiders venstre underarm fortæller en anden historie: Her er indgraveret fem kors. Fem tabte kammerater. Fem liv, der er værd at mindes og som tabte kampen mod banditter og vejsidebomber i verdens brændpunkter.

- Jeg har også siddet i chok foran fjernsynet og set civilsamfundet i Afghanistan gå i opløsning på to uger og spurgt mig selv: Var det det hele værd? Skulle vi ikke bare være blevet væk?, spørger den tidligere seniorsergent sig selv.

Svaret kommer ligeså prompte.

- Nej, det mener jeg ikke. Vi har trods alt skabt et lys i mørket, vi har skabt infrastruktur, genåbnet skoler og gennemført demokratiske valg. Og tag ikke fejl af afghanerne. Det er stærke krigere. De kommer igen, siger Kasper Schneider, der har været udsendt seks gange på missioner under sine 15 år i forsvaret.

Min sidste vilje

Han har været med til at skabe sikkerhed i Kosovo og Irak, han har jagtet pirater i Adenbugten ud for Somalia og tre gange har han været udsendt til Afghanistan, hvor 37 danske soldater mistede livet i kampen for civilbefolkningens rettigheder.

- Hver gang jeg var udsendt skrev jeg testamente og min sidste vilje. Til sidst blev det for hårdt for familien. Jeg forlod derfor forsvaret i 2019 og spurgte mig selv, hvad jeg kunne bruges til. Jeg havde lært sparke døre ind, afmontere vejsidebomber og løbe enten til højre eller venstre, så hvem kunne bruge mig?

Heldigvis - for Kasper Schneider og de øvrige krigsveteraner - havde en række virksomheder oprettet foreningen Velkommen Hjem for at bringe veteranerne tættere på en civil karriere i erhvervslivet.

- Her fandt jeg ud af, at det jeg havde lært i forsvaret også gav mening i erhvervslivet, så først blev jeg ansat som sikkerhedskoordinator på Vestas i Nakskov, lige nu er jeg sikkerhedschef på Haribo i Faxe og snart begynder jeg et nyt job i en tilsvarende stilling på virksomheden Hardi International i Nr. Alslev, fortæller Kasper Schneider.

Flagdagen

Søndag er der flagdag for vores udsendte veteraner. Den er vigtig, siger han. For soldaterne fortjener anerkendelse. Både dem som har fået styr på livet og dem som stadig kæmper med at finde sig selv.

37-årige Kasper Schneider har også fået tid til at kæmpe lokalt. Han stiller op til kommunalvalget som kandidat for Nye Borgerlige i Næstved, som i forvejen tæller to andre veteraner.

- Thomas Pedersen har også været udsendt og stiller op til kommunalvalget, mens en anden veteran Morten Mathiasen stiller op til regionsvalget. Jeg tror det skyldes at Nye Borgerliges værdier rammer ned i meget af det vi har lært som soldater. Klar snak, kald en spade for en spade og ikke så meget hokus-pokus, siger Kasper Schneider.

Nu skal han i gang med lokale mærkesager. Det gælder en bedre veteranpolitik i kommunen, mere tryghed i bybilledet og et klart ønske om at kommunens penge skal bruges ordentligt.

- Børnene stoppede karrieren i forsvaret. Nu glæder jeg mig til at kæmpe lokalt, med ungerne indenfor rækkevidde, siger Kasper Schneider, der har indrettet legehus komplet som militærinstallation med skjulested for lumske fjender på Fasanvej.

- Heroppe sover jeg med drengene om sommeren. De elsker det.