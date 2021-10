Pædagoger i Næstved fortæller at de ofte er alene med børnegrupper Foto: marcobir - stock.adobe.com

Kræver svar på hvor ofte pædagoger er alene med børn

Næstved - 13. oktober 2021

Otte af 10 pædagoger i Næstveds daginstitutioner fortæller i en undersøgelse fra BUPL, at de sidste gang de var på arbejde var overladt alene med en børnegrupper i perioder af dagen.

Næstved er den kommune i landet hvor flest pædagoger har perioder hvor de er alene med børnegrupper der i gennemsnit er på 9 vuggestuebørn eller 17 børnehavebørn.

Efter at Sjællandske tirsdag kunne fortælle historien om de enlige pædagoger, der må vælge om de skal trøste et grædende barn eller skille to andre børn i slagsmål ad, har sagen været debatteret på Facebook og i Byrådet.

Forvaltning skal opklare Nu bliver den også et punkt på det næste møde i Børne- og Skoleudvalget den 25. oktober. Venstres medlem af udvalget, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, har bedt børneforvaltningen om at redegøre for en række spørgsmål om normeringerne og pædagogernes alenetid.

- Det må være tid til, at vi beder administrationen om at forklare hvordan det er muligt med den her slags beretninger, når de officielle tal viser, at vi lever op til minimumsnormeringerne, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Han efterlyser at Næstved Kommune finder en anden metode til at beregne normeringerne i daginstitutionerne, end den model som Danmarks Statistik benytter, hvor både institutionsledere og administrativt personale indgår i beregningen af normeringerne.

Mylsted-Schenstrøm har bedt om svar på hvordan det er muligt at otte af 10 pædagoger har alenetid på daglig basis, når de officielle tal viser, at Næstved Kommune opfylder minimumsnormeringerne.

Planlagt alenetid Man vil også gerne have administrationen til at svare på, hvor ofte der forekommer alenetid, og om der ligefrem vagtplanlægges med alenetid i daginstitutionerne.

Endelig ønsker han administrationens vurdering af, om en anden beregningsmetode - den såkaldte omsættertabel - vil give et mere retvisende billede af virkeligheden.

Omsættertabellen er den metode til at udregne minimumsnormeringer, som forældrebevægelsen "Hvor er der er voksen" anbefaler.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm forsøgte at få en debat om alenetid og minimumsnormeringer på byrådsmødet tirsdag aften. hvor byrådet andenbehandlede budgettet.

Mylsted-Schenstrøm mener, at politikerne har vendt det blinde øje til de daglige realiteterne i daginstitutionerne, men klapper hinanden og sig selv på ryggen over, at man i denne byrådsperiode har løftet børne- og skoleområdet med en merbevilling på 114 milloner kroner.

Venter på undersøgelsen Formand for Børne- og Skoleudvalget, de Radikales Lars Hoppe Søe vil ikke forholde sig undersøgelsen fra BUPL, der placerer Næstved på sidstepladsen på spørgsmålet om alenetid.

- Jeg aner ikke noget om undersøgelsen. Vi skal se rapporten før vi begynder at diskutere den, siger han.

I BUPLs Vilkårsundersøgelse 2021 af 0-6 års området har 14.661 pædagoger, der arbejder i daginstitutioner, svaret på en lang række spørgsmål om deres arbejdsvilkår. Sjællandske har kun fået indblik i et af spørgsmålene. Det samlede rapport om Vilkårsundersøgelse 2021 offentliggøres i uge 42.