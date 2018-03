Anklagemyndigheden vil have manden frakendt retten til at virke som kørelærer. Foreløbig kører han videre med elever i Næstveds gader. Foto: Per Seyffart

Send til din ven. X Artiklen: Kræver strengere straf til voldtægtsdømt kørelærer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræver strengere straf til voldtægtsdømt kørelærer

Næstved - 24. marts 2018 kl. 06:21 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I byretten fandt dommer Bo Rasmussen og de to domsmænd det for godt to uger siden bevist, at en kørelærer i 40'erne fra Næstved forgreb sig seksuelt på en 18-årig elev, da han efter endt køretime mere eller mindre havde inviteret sig selv med op i hendes nye lejlighed.

Læs også: Kørelærer i fængsel efter voldtægt af elev

Her tungekyssede han den 18-årige og befølte hendes bryst og balder, inden han pressede hende ind på et værelse.

På et tidspunkt undervejs lykkedes det kørelæreren at få en finger op i den unge kvinde, som til sidst fandt på en nødløgn om en vens snarlige ankomst, hvilket fik manden til at stoppe.

Retten i Næstved fandt manden skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og takserede det til et halvt års ubetinget fængsel. Anklager Anne Marie Fink havde ellers procederet for op mod halvandet år bag tremmer samt en frakendelse af retten til at virke som kørelærer, men det fandt retten ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for.

Efter at have gennemlæst dommen og overvejet situationen nøjere, har anklagemyndigheden nu besluttet at anke dommen til Østre Landsret. De vil have kørelæreren idømt en strengere straf end de seks måneder.

Manden, der er gift og har to børn, fastholdt sin uskyld i løbet af hele retssagen og udbad sig betænkningstid i forhold til en anke, da han blev dømt. Det var den 18-årige, som havde lagt op til ham, og de havde kun kysset kortvarigt, bedyrede han. Alligevel er det altså ikke ham, som har besluttet sig for at anke sagen.

Det er endnu uvist, hvornår sagen kan berammes i landsretten. Typisk går der omkring et halvt års tid, inden ankesagerne kommer for.

relaterede artikler