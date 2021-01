Frank Holm var aktiv i kampen mod kæmpevindmøller i landsbyen Bistrup. Foto: Mogens Lorentzen

Kræftsygdom tog livet af Frank Holm

Næstved - 06. januar 2021 kl. 19:15 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen

Journalisten og forfatteren Frank Holm, Bistrup er død. Han blev 73 år, og døde på den næstsidste dag i corona-året 2020.

Frank Holm blev indhentet af den kræftsygdom, der ramte ham for et halvt år siden.

Københavneren Frank Holm kom til Næstved midt i 1980'erne, hvor han blev ansat som journalist på Næstved-redaktionen. Baggrunden var en grafisk uddannelse som offset-trykker. Ikke just den optimale bagage for en lokaljournalist.

Men Frank Holm viste fra første dag en fantastisk evne til at sætte sig ind i stoffet, og han evnede at være loyal for læsere og sin arbejdsplads - Næstved Tidende/Sjællandske.

Loyal og med en meget høj troværdighed. Man kunne være tryg ved Frank Holm. Han higede ikke efter de store overskrifter og foretrak altid at være væk fra frontlinjen. Også når der skulle uddeles roser eller fejres mærkedage.

Gik forrest Men man skulle ikke tage fejl af den stilfærdige og til tider lidt anonyme facon. Frank Holm gik forrest, når det var nødvendigt. Og det var naturligt for ham at tage sin tørn som tillidsmand for sine kolleger.

Frank Holm var særdeles velskrivende, og gennem de mange år på Næstved-redaktionen prøvede han alle stofområder fra skole, kultur og arbejdsmarked. Altid med en grundighed og høj faglighed, der gjorde det naturligt, at han i nogle år havde rollen som redaktionens souschef.

Ville være rockmusiker Som ung drømte Frank Holm om at blive rockmusiker. Og han var med i flere bands, men musikdrømmen blev afløst af et for ham mere kedeligt job på et trykkeri.

Men de kreative evner for at tegne og skrive kunne ikke undertrykkes, og han valgte at søge job som journalist i Næstved. Forinden havde han udgivet flere digtsamlinger.

Og i 1998 udkom på forlaget Gyldendal bogen Musikbyen. Frank Holm skriver om sit liv med fokus på barndommen og en ungdom præget af musik.

Frank Holm valgte at gå på pension allerede, da han fyldte 60. Han ville nyde sit hyggelige Bistrup-bondehus med strå på taget. Og han ville skrive, tegne og nyde friheden sammen med sin Lise.

Kamp mod vindmøller Frank Holm var aktiv i sit lokalområde. Med sin gode pen var det naturligt, at han var pennefører, da Bistrup-borgerne protesterede mod at få kæmpe vindmøller i baghaven.

I protestbrevet til byrådet findes et godt eksempel på Frank Holms evne til at skrive:

»Ved placeringer af monster-møller tages hensyn til flagermus, men ikke til mennesker. Vi vil ikke have vindmøller, der er fire gange højere end Rundetårn. Et halvt Eiffeltårn. Vi vil ikke have halve eiffeltårne ude på marken«, skrev Frank Holm.

Byrådet reducerede herefter antallet af møller fra fire til tre.

Frank Holm slutter sin erindringsbog sådan: Tror ikke meget på Gud. Tror mest på, at alting forsvinder. At det stærkeste ord i verden er farvel.

