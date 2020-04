Kræftrådgivningen i Næstved på Ringstedgade er lukket ned for fysisk aktivitet - indtil videre til og med mandag den 13. april.Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Artiklen: Kræftramte får rådgivning over telefon og skype

Kræftramte får rådgivning over telefon og skype

Hvis man er ramt er kræft eller på andre måder har sygdommen inde på livet, så kan det være nødvendigt at kunne rådføre sig med en socialrådgiver eller en psykolog, når spørgsmålene og problemerne om tilværelsen hober sig op. Og måske især i disse coronatider.

Derfor har Kræftrådgivningen i Næstved åbnet op for rådgivning over telefon og skype.

- Tiderne gør, at vi ikke kan tilbyde rådgivning, hvor vi er fysisk tilstede, så vi må gøre det næstbedste, siger Charlotte Valgaard Jørgensen, der er rådgivningsleder i Kræftrådgivningen i Næstved.

Kræftens Bekæmpelse har normalt haft rådgivninger i deres hus ved siden af Næstved Sygehus, men coronatiderne gør, at huset og al fysisk aktivitet er lukket ned.

For at hjælpe kræftramte og pårørende så meget så muligt ønsker Charlotte Valgaard Jørgensen, at rådgivningerne er så tæt på det normale, som muligt.