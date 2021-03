Det skal være omkostningsfrit for alle foreninger - både bredden og eliten - at benytte haller, idrætsanlæg og andre lokaler, mener den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen. Foto: Mia Than West

Konservativt forslag: Gratis leje af idrætsanlæg, lokaler og haller til alle foreninger

De vil gøre det omkostningsfrit for alle foreninger - både bredden og eliten - at benytte haller, idrætsanlæg og andre lokaler, og det skal både ses som en kommunal hjælpepakke til foreningerne og som et permanent prioriteret fokus på foreningslivet, fortæller Rune Kristensen, der er konservativ borgmesterkandidat i Næstved.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her