Konkursbo på udsalg: Slik og toiletpapir til halv pris

Næstved - 13. marts 2018 kl. 06:24 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 31. januar har gitteret været rullet for i Euro-Oultets butik på Fejøvej i Næstved, men snart åbner dørene for et brandudsalg af varerne fra konkursboet.

I stedet for at sælge varelageret til en opkøber har advokaterne, som styrer konkursboerne i Euro-Oultelets og Senobis, valgt, at private kan købe varerne til halv pris ved et konkurssalg. Det er Københavnske Auktioner, som har fået opgaven, og har brugt den sidste uges tid på at rydde op i butikken og skabe sig et overblik over, hvad her er af varer.

Det er en meget blandet landhandel, så man får mulighed for at købe alt fra slik og toiletpapir til badebassiner og havemøbler til halv pris under det efter planen otte dage lange konkurssalg.

»De gode varer« bliver fordelt over dagene, så her hele tiden vil være noget at komme efter.

Efter planen starter konkurssalget på lørdag klokken 10.

