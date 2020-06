Artiklen: Kongehuset valfarter til: To royale besøg på én uge

To gange i denne uge har Holmegaard Værk haft royalt besøg.

I mandags var det kronprinsesse Mary, som deltog i den officielle indvielse af det nye museum på det gamle glasværk, og torsdag var der så igen royalt besøg. Denne gang var det dog ikke en officiel visit men et privat besøg af prinsesse Benedikte, hvilket fremgår af museets Facebookside.

Prinsessens besøg Det var torsdag eftermiddag, at prinsessen aflagde privat besøg på det nye museum.

Her sørgede museumsdirektør Keld Møller Hansen for at vise rundt og fortælle om samlingerne af 42.000 Holmegaard-glas og 6.000 Kähler-genstande.