Rektor Mikkel Kjellberg og blomsterpigen Ella Bork Andersen stod klar til at hilse på prinsesse Benedikte, der ikke måtte give hånd. Foto: Anders Ole Olsen

Kongehuset dropper håndtryk af frygt for coronavirus

Næstved - 06. marts 2020 kl. 03:43 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er almen høflighed, at man hilser med et håndtryk. Det var dog ikke tilfældet, da prinsesse Benedikte torsdag besøgte Herlufsholm Skole i forbindelse med et arrangement planlagt af Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, som hun har været protektor for siden 2001.

Prinsessen blev modtaget uden håndtryk, da hun lagde vejen forbi kostskolen i Næstved for at deltage i workshoppen om selvværd, forventningspres og skønhedsidealer. Meget utraditionelt havde Kongehuset på forhånd frabedt sig håndtryk - af frygt for coronavirus. Det fortæller Anne-Louise Boelsmand, der er leder af grundskolen.

- Hoffet har meddelt, at i lyset af coronavirus har man besluttet sig for ikke at give hånd. Det er lidt aparte, for det er almindelig høflighed, man giver hånd. Vi følger den etikette, hoffet udstikker, og de har valgt ikke at give hånd, siger grundskolelederen.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset, som ikke er vendt tilbage på henvendelsen.