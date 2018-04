Se billedserie Dansk Rakkerpak tog fusen på tre byrådspolitikere, hvilket blandt andet indebar at Lars Hoppe Søe måtte en tur på et på scenen medbragt toilet. Privatfoto

Konference: Lars hoppede på tønden

Næstved - 15. april 2018 kl. 13:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grønnegades Kaserne Kulturcenter dannede rammen, da et helt nyt tiltag så dagens lys lørdag; Forenings- og Fritidskonferencen 2018, arrangeret af Fritidsudvalget under Næstved Kommune.

Frivillige kræfter fra alt fra idræts- og patientforeninger over lokalråd til Røde Kors var samlet for at lade sig inspirere af mere end 20 oplægs- og underholdere. Blandt andre var både Marianne Jelved og Christine Feldthaus på scenen til arrangementet, der startede klokken 10 om formiddagen og sluttede med fest og standup om aftenen.

Ind imellem var det hele delt op af fire forskellige workshops med forskellige temaer, som deltagerne havde tilmeldt sig på forhånd.

Der var 173 deltagere til konferencen, og det var en smule skuffende for Fritidsudvalgets formand, Torben Stenstrup:

- Der er mere end 400 foreninger i Næstved, og med det program, som vi har skruet sammen, troede vi, at der ville være rift om de 250 pladser. Så det skal vi arbejde på. Omvendt er det også flot, at 137 vil bruge en hel lørdag, sagde han til Sjællandske.

Dagen startede med velkomsttale fra borgmester Carsten Rasmussen (S) og derefter et mere kuriøst indslag for at sparke dagen godt i gang. Det var Dansk Rakkerpak, som stod bag.

Et velvilligt panel af de tre byrådspolitikere Klaus Eusebius Jakobsen (RV), Michael Perch (S) og Lars Hoppe Søe (RV) stillede op med egnsteatrets skøre figurer som ordstyrere. Hvad de ikke på forhånd vidste, var, at det blandt andet indebar en tur på toilettet med dertilhørende lydeffekter til stor morskab for salen, hvor flere måtte klappe sig på lårene af grin.

- Det var helt bevist at starte på den måde, men stadig med noget seriøst indhold. Politikerne blev bedt om at forholde sig til flere ting, og alle tre fortalte, at de var indstillede på at bruge flere penge på de frivillige, lød det fra Torben Stenstrup.

