Nu er der en ny chance for at sikre sig billet, når Folkeklubben kommer forbi Næstved.

Koncert lynhurtigt udsolgt: Nu giver de en ekstra

Folkeklubben har over de seneste ni år markeret sig som et af landets bedste og mest flittige liveorkestre. Derfor blev deres koncert 26. februar på Grønnegades Kaserne Kulturcenter da også lynhurtigt udsolgt.

Ekstra koncert

Nu er der godt nyt til de mange fans, som ikke fik billet i første omgang. Det er netop blevet offentliggjort, at Folkeklubben giver en ekstra koncert samme dag. Trioen turnerer med deres femte album, »Børn Af Den Tabte Tid«, i ryggen. Og med et bagkatalog, der tæller hits som »Fedterøv«, »Flammende hjerter«, »Danmarksfilm«, »Torben Ulrich«, »Men Ikke Endnu En Vinter«, »Sort Tulipan« bliver der mulighed for at nyde en masse ørehængere.