Kom i corona-karantæne i Karrebæksminde. Kommunen overvejer at bruge kursuscenter Smålandshavet til corona-ramte. Privatfotos

Kommuner er nødt til at booke værelser til corona-isolation

Næstved - 18. maj 2020 kl. 04:43 Af Lars Christensen og Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets kommuner står med en voldsom økonomisk hovedpine på grund af de mange tiltag, der er sat i søen for at bekæmpe corona-smitten, og nu kommer en ny regning oven i bunken.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at kommunerne skal stille feriecentre, hoteller eller lignende til rådighed som et frivilligt tilbud om selvisolation.

Dermed kan man blive isoleret uden for eget hjem, hvis man eksempelvis bor i en lille lejlighed, hvor der ikke er plads til at være isoleret.

Værelser koster penge Men hvis kommunerne skal kunne klare den opgave, så kræver det, at kommunerne booker sig ind på lokale bed and breakfasts og betaler for værelserne, om de bliver brugt eller ej.

- Hvis vi skal kunne indlogere dem fra dag til dag, så er vi nødt til at booke nogle værelser allerede nu, forklarer borgmester Mikael Smed (S) fra Vordingborg Kommune.

Han tilføjer, at man i øjeblikket er i dialog med bed and breakfasts rundt om i kommunen for i første omgang at finde seks værelser. To på Møn og fire på Sjælland.

Forplejning for egen regning I Næstved har borgmester Carsten Rasmussen (S) skrevet til KL, at den kommunalt betalte corona-isolation af smittede borgere vil ske under hotellignende vilkår.

- Vi har ikke indgået nogen aftaler endnu, men vi har kig på kursuscenteret Smålandshavet i Karrebæksminde. Det vil være ideelt fordi kursuscenteret rummer en række små lejligheder, hvor de karantæneramte har mulighed for selv at lave mad. Hotel Menstrup Kro kan også komme i spil. Men kommunen betaler kun for ophold, ikke for forplejning, siger Carsten Rasmussen.

Udgifterne til isolations-værelser er kun den seneste i en lang række corona-udgifter, der vælter ned over kommunerne. I Vordingborg har man dog netop ekstraordinært fået lov til at optage et nyt lån på 42 millioner kroner for at sikre kommunens økonomi gennem krisen.