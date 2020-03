Kommunens tre svømmehaller lukker i aften og genåbner tidligst mandag den 30. marts, fortæller centerleder Phillip Green. Foto: Anna C. Møhl

Kommunens svømmehaller lukker i aften

- Vi traf beslutningen efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde i aftes. Helst havde vi lukket ned med det samme, men af praktiske grunde sker det først i aften. Vi henstiller dog til gæster om at blive væk også i dag, siger Phillip Green.

Herlufsholm og Næstved Svømmehal havde således åbent fra morgenstunden, men kun et fåtal af de faste morgensvømmere dukkede op. Varmtvandsbassinet i Birkebjergcenteret er allerede lukket ned, da Ældresagen har aflyst alle arrangementer frem til 1. juni.

HG har også aflyst samtlige udendørsaktiviteter. Det samme har NIF fodbold valgt at gøre, efter at et enigt Folketing har sendt Danmark på vågeblus.