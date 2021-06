Kommunens sande Helt igennem 50 år

Som lokal journalist er det ikke sjældent at man ender hos Johnni Helt, hvis man stiller et spørgsmål der handler om børn, daginstitutioner eller skole. For hvis ikke hans chefer eller medarbejdere har et svar, er de helt sikre på at Johnni kan svare. Og det er der ikke noget at sige til. I marts I marts måned rundede tidligere centerchef for dagtilbudsområdet, og nuværende teamleder i Center for Dagtilbud og Skole, Johnni Helt, 50 års ansættelse i Næstved Kommune. Et enestående jubilæum i skikkelse af en kommunens mand.