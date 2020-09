Se billedserie Næstved Kommune vil leje sig ind på 11. etage på Næstved Sygehus. Foto: Jan Jensen

Kommunens gavebod står pivåben

Næstved - 17. september 2020 kl. 05:55 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gaveboden stod piv åben, da byrådet tirsdag aften tog hul på budgetforhandlingerne.

Alt fra ladcykler i daginstitutionerne og flere cykelstier til lejrskole for kommunens skoleelever og flere penge til Næstved Ungdomsskole er i spil.

Der manglede bare en badeanstalt i Karrebæksminde og en skøjtehal, så havde billedet været fuldkomment.

Stort råderum De politiske forhandlinger begynder i dag og der er et hidtil uset stort økonomisk råderum at fordele. Udligningsreformen har kastet ekstra 110 millioner kroner i Næstveds retning - hvert år flere år frem.

- Men man får ikke ekstra penge, når det går godt. Vi står over for social tilbagegang, så triumfen er begrænset, siger Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen (V).

Borgmester Carsten Rasmussen advarer mod, at man får dollartegn i øjnene og klatter hver en krone væk.

Efter at have lyttet til at alle partiernes ønsker om, hvad de ønsker nedfældet i budgetforliget, konstaterede han tørt:

- Med alle de bud I er kommet med, udløser hvert mandat i byrådet 10-15 millioner kroner. Beløbet skal vi gange med 31 byrådsmedlemmer. Det ender et sted mellem 300 og 400 millioner kroner.

Historisk mulighed Det står klart, at sårbare børn, skoler og ældre får tilført ekstra mange penge efter mange års besparelser. Artiklen fortsætter under billedet

Der skal bygges ny svømmehal for 162 millioner kroner. De tre svømmehaller i Næstved er slidt ned. Billedet fra Næstved Svømmehalæ er taget inden corona-pandemien. Foto: Helle Hansen

- I 2018 kunne man opfatte Næstved Kommune som en blødende patient. Nu har vi fået patienten op på sengekanten og budget 2021 handler om at få patienten ud af sengen. Der er brug for investeringer og det har vi en historisk mulighed for at gennemføre. Kulturen og kunsten er en del af velfærden og det skal budgettet også afspejle, siger den radikale Lars Hoppe Søe.

Nye Borgerliges enmandshær Githa Nelander går efter at tiltrække virksomheder til kommunen for at skabe flere arbejdspladser og skatteindtægter.

- Vi skal gøre det attraktivt for virksomheder at flytte til kommunen. Det kan vi gøre parallelt med, at vi holder hånden under skoler, ældre og de sårbare. Lad os investere i erhvervslivet, når vi har midlerne til det, siger hun.

Enhedslisten byder ind med en uvildig borgerrådgiver, der kan beskytte borgere og medarbejdere i Næstved Kommune.

Borgmesteren har sat kryds i kalenderen de næste tre dage til at få budgettet for 2021 på plads.

- Der vil være tid til både gode drøftelser og hårde prioriteringer. Vi har jo en god tradition for brede budgetforlig. Det håber jeg, at vi kan holde fast i, siger han.

