Kommunens coronatal er i bund

Af Anna C. Møhl

Der har ikke været et eneste coronatilfælde i Næstved Kommunes ældrepleje siden 7. juli.

Det oplyser Jakob Bigum, direktør i Næstved Kommune med ansvar for sundhed, ældre, handicap, psykiatri og arbejdsmarked.

Han roser personalet i ældreplejen og pårørende til beboerne på plejehjemmene for at have opført sig ansvarligt. Men han roser endnu mere kommunens unge, som tilsyneladende har opført sig helt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens knapt så teenagetilpassede corona-anvisninger.