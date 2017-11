Hvorfor bruge tid og penge på at behandle klagesager ved Klagenævnet for Udbud, hvis klagerne kan klares ved at »præcisere begrundelserne for tildelingen«, mener Næstved Kommune om opgaven med at undervise udlændinge i dansk. I øjeblikket klares opgaven af Næstved Sprog- og Integrationscenter i lokaler på Næstved Kaserne. Foto: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil have kort proces i klagesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen vil have kort proces i klagesag

Næstved - 24. november 2017 kl. 09:18 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er hurtigere og billigere at annullere tildelingen af et udbud, end det er at køre en klagesag igennem ved Klagenævnet for udbud.

Det er Næstved Kommunes officielle forklaring på, at kommunen ikke som ventet sendte høringssvar til Klagenævnet for udbud men i stedet har annulleret den beslutning, man ellers havde truffet og meldt ud 27. oktober.

Det gavner ingen af parterne at gennemføre en langtrukken klagesag med store udgifter og stort tidsforbrug til følge, mener Center for Arbejdsmarked.

Klagerne går på, at Næstved Kommunes begrundelser for »point og for tildeling« var uklare og upræcise. Det oplyser Center for Arbejdsmarked pr. mail.

»Vi har intet ønske om, at tilbudsgiverne, der har brugt kræfter på at indsende tilbud, skal være i tvivl om begrundelse for pointgivning og tildeling« står der i mailen. Det lyder ret logisk, men hvorfor i alverden fremgår det ikke bare klart og tydeligt af de svar, kommunen har sendt ud i første omgang?

Næstved Kommune har i hvert fald nu et ønske om at »præcisere begrundelserne for tildelingen« af opgaven.

Er udfaldet af udbuddet så igen helt åbent?

Her lyder svaret fra kommunen »I princippet ja«. Kommunen er i gang med igen at gennemgå de endelige tilbud, som kom ind i runde to og foretage ny score og tildeling. Det er ifølge Center for Arbejdsmarked et krav for, at kommunen kan få lov at præcisere begrundelserne.

Der var fem, der gav tilbud på opgaven i første omgang, og kommunen udvalgte så tre af dem til at give et endeligt bud i runde to. At finde vinderen af udbuddet var en ren administrativ beslutning, som blev truffet af et udvagt bestående af centerchef og teamchef for integrationsområdet, en jurist og en indkøbskonsulent.

relaterede artikler

Lærdansk gør klar til start 17. november 2017 kl. 12:52

Sprogcenterets efterfølger er fundet 02. november 2017 kl. 08:57