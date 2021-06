Kommunen stemmer blankt i varmekonflikt

Kommunen har to stemmer, der omfatter Hyllinge Skole og Marvede Gl. Skole. Og ved at stemme blankt ønsker kommunen at signalere, at det i første omgang er op til andelshaverne at afgøre fjernvarmens fremtid. Herefter er det op til kommunen at sørge for, at beslutningen bliver ført ud i livet.