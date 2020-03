Kommunens hjemmeside har fået en overhaling. Foto: Næstved Kommune

Kommunen lancerer overskuelig hjemmeside

Næstved - 28. marts 2020 kl. 08:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Kommunes hjemmeside, næstved.dk, blev lettere at finde rundt på i går. Ændringen sker midt i en corona-tid - og det er helt bevidst.

- Lige nu har vores borgere større behov for at finde oplysninger på vores hjemmeside end nogensinde før. Det var ikke så nemt at finde de nødvendige oplysninger på den gamle hjemmeside - og sådan skal det selvfølgelig ikke være, fortæller borgmester Carsten Rasmussen (S).

Hjemmesiden var blevet forældet, samtidig med at den havde vokset sig for stor og uoverskuelig for både borgere og ansatte. Ud over et nyt og flottere udseende, så er indholdet på hjemmesiden reduceret fra 3.400 sider til 465.

Udviklingen af indholdet til hjemmesiden har udvalgte webredaktører fra hele kommunen klargjort over en længere periode. Det betyder også, at hvis hjemmesiden ikke går i luften midt i corona-krisen, så vil den kræve en ny omgang opdatering af indholdet. Det ville kræve unødvendigt merarbejde.

Hjemmesiden indeholder stadig alt det politiske stof, kommunens maskinrum og de mange indsatser, Næstved Kommune gør, ligesom tidligere. Nu skal man bare ikke igennem flere sider om et bestemt emne, da de nu er samlet i samme artikel.

- Udover at det nu er nemmere for borgerne at finde rundt på hjemmesiden, så er vores selvbetjeningsløsninger også blevet helt digitale. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at skulle printe, scanne og lignende, når man benytter vores selvbetjening, forklarer Carsten Rasmussen.

I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside er der også sket en mindre justering af kommunens byvåben, der består af en krone, to nøgler og to bølger. Byvåbenet, der er fra 1421, er gennem tiden løbende blevet justeret, senest ved kommunesammenlægningen i 2007.

Byvåbenet er nu gjort lidt mindre detaljeret, så det også kan gengives i små formater og på skærme, hvor de fleste møder byvåbenet. Derudover er farverne justeret for at øge kontrasten og dermed øge læsevenligheden på en skærm.

- Vores byvåben er et af de ældste i Danmark - og det skal vi naturligvis værne om, lyder det afslutningsvis fra Carsten Rasmussen.

