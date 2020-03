Se billedserie Ellebækskolen, afd. Kalbyris kan se frem til at få nyt tag hurtigere end forventet. Foto: Mia Than West Foto: Wollesen

Kommunen klar til at fremrykke opgaver

Næstved - 27. marts 2020 kl. 09:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejder for mellem 5 og 20 millioner kroner vil det nok være muligt for Næstved Kommune at rykke fra 2021 og 2022 frem til i år.

Det siger borgmester Carsten Rasmussen, efter finansminister Nicolai Wammen på et pressemøde torsdag eftermiddag oplyste, at man vil ophæve det såkaldte anlægsloft i kommuner og regioner i år for at hjulene i Danmark ikke skal gå helt i stå her under Coronakrisen.

Anlægsloftet Anlægsloftet er beløbsgrænsen for, hvor mange penge der årligt må bruges på anlægsarbejde i kommuner og regioner.

Når loftet fjernes, kan Næstved Kommune i princippet bare bygge løs, men så enkelt er det ikke. Det er stadig kommunen, som skal betale for arbejdet, og nogle anlægsarbejder kræver en del forarbejde i form af blandt andet arkitekttegninger.

- Det, vi forholdsvis nemt kan fremrykke, er asfaltarbejde og renovering af tage, siger Carsten Rasmussen.

- Og jeg mener også godt Næstved har råd til at fremrykke arbejder for 5-20 millioner, tilføjer han.

Fremrykkes? Det kunne være et nyt tegltag på Musikstalden til 3 mio. kroner, og tandplejen på Parkvej der skal have nyt tagpap på den gamle del af bygningen, hvilket vil koste 550.000 kroner.

Aktivitetshuset i Toksværd står også til udskiftning af tagbelægning for 450.000 kroner, og Musikfabrikken på Grønnegades Kaserne skal have udskiftet tagbelægning for 600.000 kroner.

Ellebækskolen afdeling Kalbyris står for at skulle have udskiftet tag, hvor alene etape et er sat til 2,5 mio. kroner.

Det er alle tagrenoveringer, som var sat på i 2021, men sikkert sagtens kan laves i år, hvis håndværkerne har luft i kalenderen.

- Der er da en del projekter, som vi har været nødt til at udskyde for ikke at overskride anlægsloftet, som det vil give god mening allerede at få lavet i år, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Penge frigives Når vi taler anlægsarbejder, som står på budgettet for 2021 og 2022, skal en fremrykning først vedtages på det næste møde i Økonomiudvalget 20. april og siden skal pengene frigives i byrådet.

Datoen for næste byrådsmøde hedder i skrivende stund den 21. april, men borgmester Carsten Rasmussen regner med at fremrykke det til den 28. april:

- Da der så er større chance, for at vi så kan mødes rent fysisk i stedet for at holde møde over Skype.

Efter en frigivelse af penge på byrådsmødet, skal opgaverne så lige i udbud, så der går lige nogle uger, før det kan sættes i gang og sikre beskæftigelse.

Nu og her Lovforslaget om at fjerne anlægsloftet for 2020 blev fremsat torsdag, men var endnu ikke vedtaget i skrivende stund.

Noget kommunen kan gøre nu og her er til gengæld at fremrykke anlægsarbejder, som allerede er på programmet senere i år.

- Det kan vi lige så godt få lavet her i foråret som til efteråret, hvis det er nu, håndværkerne har brug for arbejde, siger Carsten Rasmussen.

Som det ser ud nu, er skolebørnene tilbage i klasselokalerne allerede 13. april, så kommunen kan ikke nå at få lavet skolerenoveringer her i foråret. De må som planlagt vente til sommerferien. Men det kunne være udskiftning af taget på daginsitutioner Humlebien for 1 mio. kroner, og Byterrassen foran caféen på Grønnegades Kaserne, der ikke har det så godt, som måske kan ordnes allerede i foråret.

I kommunens Center for Trafik og Ejendomme er man pt. i gang med at se nærmere på, hvad der kan rykkes rundt på af opgaver.

