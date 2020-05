Placeringen af DSB-værkstedet vækker bred interesse i Mogenstrup om omegn. Fladsåhallen var fyldt til sidste plads, da der var borgermøde om værkstedet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kommunen: Derfor er Øverup fravalgt

25. maj 2020

Fire placeringer var i spil, da DSB bad Næstved Kommune om at finde et egnet areal til det kommende værksted til fremtidens elektriske tog og lokomotiver.

Øverup var ikke med i kataloget. Det undrer aktionsgruppen til bevarelse af Mogenstrup ås. Men ifølge kommunens planchef Peter Søndergaard, er der flere forhold, der gør den uegnet.

Fire argumenter Her er kommunens argumenter:

1) Der ligger flere boliger tæt på arealet i Øverup, mens afstanden til boliger i Mogenstrup er væsentligt større.

2) Togstrækningen ved Øverup er ikke et hovedspor, men den enkeltsporede strækning mellem Næstved og Køge. Dette medfører, at kapaciteten på strækningen vil blive belastet betydeligt mere end i dag. Det kan betyde forsinkelser for togpassagererne på strækningen eller lægge store begrænsninger på adgangen til værkstedet

3) Derudover vil der skulle foretages en væsentlig terrænregulering for at skabe et jævnt område i niveau med banen, hvor værksted og rangérspor skal ligge, da tog ikke kan køre op eller ned ad bakke på korte strækninger.

4) Endelig er sporstrækningen i Øverup ikke lige, hvilket er afgørende for, at der kan etableres en afgrening fra hovedsporet.

Tre alternativer Udover området nord for Mogenstrup har kommunen undersøgt tre andre alternative placeringer, blandt andet i Gangesbro lige nord for Næstved.

Men den placering blev forkastet, da værkstedet ville komme alt for tæt på et af byens store boligkvarterer ligesom området er udlagt til Natura 2000 område med Susåen lige i baghaven.

Duer ikke Et andet undersøgt område er Englebjergvej, cirka fire kilometer syd for Næstved Station. Men også den placering blev fravalgt, da området ligger tæt på Rønnebæk Skole og boliger i sydbyen. Endelig har kommunen haft kig på Grevensvænge, cirka seks kilometer syd for byen. Men det viste sig også at være uhensigtsmæssigt, da hele området var omfattet af fredsskov og der heller ikke er langt til nærmeste boligområde.

Afgørelsen Derfor landede værkstedet for foden af Fårebakkerne. Og hvis ministeren ellers godkender at arealet forvandles til byzone, så kan byrådet endeligt afgøre sagen på et byrådsmøde i august.