Se billedserie De senere år har unge fra Næstved og omegn ulovligt kørt gaderæs på Ydernæs. Hvor kan de komme til at køre lovligt ræs? Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommune vil diskutere fremtidens gaderæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune vil diskutere fremtidens gaderæs

Næstved - 05. september 2020 kl. 07:05 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag sendte Næstved Kommune en invitation til gaderæserne om at komme og fortælle nærmere om deres tanker for fremtiden.

- Det er fedt. Så er vi nået så langt, siger Kenneth Clausen, stifteren af facebookgruppen »Striben Sjælland. Stedet hvor det kan gøres lovligt«, der i dag blot hedder »Striben-Legal«.

Indledende møde Gaderæs var på Teknisk Udvalgs møde tidligere på ugen som en orienteringssag, hvor Torben Kelm Danielsen, centerchef for Trafik og Ejendomme, fortalte om gældende love og muligheder.

Han har netop sendt en invitation af sted til tovholderne af Striben-Legal til et indledende møde, hvor han selv og leder af Park & Vej Morten Toft Hansen deltager.

- Vi vil gerne høre deres tanker om hvor og hvordan det kan foregå og økonomien bag det, siger Torben Kelm Danielsen.

Elmer Jacobsen (V), næstformand i Teknisk Udvalg, havde gerne set, at de unge i stedet var blevet inviteret til at fortælle udvalget om deres planer.

- Det er os, der skal sætte retningen, og det ville være oplagt, at de kom op og mødte os, mener Elmer Jacobsen, der tilfældigvis er blevet udvalgets gaderæs- repræsentant. Men de øvrige medlemmer ønskede den anden model.

- Men nu er der i hvert fald en åbning, tilføjer han.

Mulighederne De seneste i hvert fald 10 år har de unge ulovligt kørt gaderæs på Ydernæs, men antallet af ræs og støjen derfra er accelereret, så beboere i blandt andet Åderupkvarteret er godt trætte af larmen. Der er nu sat skilte op, som forbyder gaderæs på Ydernæs, men hvad skal der så ske? Artiklen fortsætter under billedet

Skiltene, som forbyder ophold og kørsel i aften- og tidlige nattetimer på Ydernæs, er oppe igen, og politiet patruljerer jævnligt i området. Foto: Helle Hansen

Kommunen og politiet kan give tilladelse til enkeltstående arrangementer på offentlig vej, forudsat at det overholder gældende støjregler, at der er fuldstændig styr på sikkerheden og at arrangørerne står for oprydningen og alle udgifter, også til eventuelle skader på asfalten og gadeinventar.

Nej til jævnlige gaderæs Der er intet til hinder for, at disse tilladelser gives mere end en gang om året.

»Men hensynet til trafikafviklingen, beboerne i området m.m. bør indgå med stor vægt i afvejningen af, hvorvidt sådanne arrangementer skal tillades jævnligt«, står der i orienteringssagen.

»Derfor kan administrationen ikke tilråde jævnligt tilbagevendende arrangementer, men vurderer, at der bør findes en løsning med Nisseringen eller lignende baner«, lyder konklusionen i oplægget.

De unge har tidligere giver udtryk for, at de gerne vil køre i hvert fald en gang hver anden uge.

- Så der er vel to muligheder. At kommunen stiller et sted til rådighed, eller at vi selv får bygget et sted, siger Kenneth Clausen, der er i dialog med Næstved Motorklub om samarbejde og overvejer en bane tæt på Nisseringen men også er ved at undersøge andre muligheder.

- Men uanset hvad kræver det en række tilladelser, og før vi ved, hvad der kan lade sig gøre, kan vi ikke rigtigt komme videre, siger Kenneth Clausen.

Når der er fundet et konkret sted og tilladelserne er på plads, skal der indsamles penge via kontingenter, sponsorer og salg af T-shirts og trøjer med mere.

Næste step er det indledende møde mellem tovholderne for Striben-Legal og forvaltningen. Der er endnu ikke sat dato på mødet.

relaterede artikler

Gaderæs på dagsordenen 27. august 2020 kl. 07:30

Nye skilte mod ulovligt gaderæs 26. august 2020 kl. 11:55

Gaderæs med vild topfart: Her kommer det fra 23. august 2020 kl. 13:02