Kommune siger nej til køb af Kählerbygning

Næstved - 13. august 2021 kl. 04:51 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Ejendommen er i den grad en del af Næstveds historie, men Næstved Kommune har takket nej til at købe den tilbage.

Det er det gamle Kählerværksted på Kählersbakken, der er tale om.

Kählers keramik har i forwdums tid sat Næstved på verdenskortet, men her i 2021 har kommunen ikke lige noget at bruge den store og ikke just billige ejendom til.

Museum passé - Det ville jo være oplagt at bruge ejendommen til Kählermuseum, men i dag er Kähler jo en del af Holmegaard Værk, siger borgmester Carsten Rasmussen (S). Næstved Museums store Kählersamling er nu udstillet på det gamle glasværk, hvor en del genstande står på »kølebåndet« sammen med glas fra Holmegaard, mens resten udstilles i et åbent magasin.

Så at bruge ejendommen til museum er passé.

Tilbagekøb Det er heller ikke sådan, at Næstved Kommune ligefrem ville få ejendommen foræret.

Ifølge en tinglyst klausul har Næstved Kommune til enhver tid ret til at tilbagekøbe ejendommen, hvis ikke der bliver lavet keramik på stedet. Prisen vil i givet fald være salgsprisen i 1984 med tillæg af dokumenterede forbedringsudgifter.

I 2013 vandt Næstved Kommune således en retssag over den daværende ejer og købte ejendommen tilbage for 650.000 kroner.

Senere samme år vandt Kähler Design et offentlig udbud og blev den nye ejer. Kähler skulle tilbage til Kählersbakken, som dog først skulle renoveres.

Rabat Ejendommen blev gennemrenoveret, da det var tanken, at stedet skulle bruges til hovedkvarter og repræsentation.

- Næstved Kommune har haft en valuar til at gennemgå ejendommen, og ifølge hans vurdering er der brugt cirka 25 millioner kroner på nødvendige omkostninger til istandsættelse, oplyser Carsten Rasmussen.

Den nuværende ejer Frantz Longhi har dog brugt endnu flere millioner på at sætte ejendommen tip top i stand, da der også er lavet et flot haveanlæg og flere indvendige ting, som ikke tæller med i den her sammenhæng.

Men 25 millioner kroner er rigtig mange penge, hvis ikke man lige har noget at bruge ejendommen til.

- Frantz Longhi ville godt gå lidt ned i pris, men vi var stadig over de 20 millioner kroner, oplyser Carsten Rasmussen.

En lukket sag Politikerne har diskuteret sagen på et lukket punkt på det seneste byrådsmøde.

- Et stort flertal blev enige om, at vi siger nej tak til tilbuddet om at købe den tilbage, siger Carsten Rasmussen.

- Jeg er da sikker på, at Kulturforvaltningen ville nyde at sidde her, siger borgmesteren, men han kan godt finde andre steder, hvor det umiddelbart vil give mere mening at bruge pengene.

Her ville være årlige udgifter til vedligehold, som anslås til et sted mellem to og tre millioner kroner.

Med i overvejelserne har også været, at kommunen pt. sidder med blandt andet den gamle Kirkepladsens Skole og de historiske Boderne, som ikke er fuldt udnyttet lige nu.

- Så skulle vi sælge en anden bygning i stedet, hvis vi skulle have råd til det, siger han.

Omskiftelig tilværelse Ejendommen har levet en lidt omskiftelig tilværelse, siden Inge og Knud Sørensen i 2007 solgte både ejendommen og brandet til Holmegaard A/S.

Den første del af Kählerværkstedet blev opført af Herman A. Kähler tilbage i 1875, og frem til 2007 blev Kähler keramik lavet i værkstedet på bakken.

Men da det blev overtaget af Holmegaard A/S, blev tingene noget mere kaotiske i og med alle Sten Gudes selskaber gik konkurs i efteråret 2008.

Frantz Longhi købte fluks brandet Kähler, men ejendommen fik lov at forfalde i et af konkursboerne, indtil den blev solgt på tvangsauktion. De nye ejere var ikke obs på, at der lå en klausul om keramikproduktion på stedet, og at det ikke var tilladt at bygge ejendommen om til boliger.

Så derfor havnede ejendommen på kommunens hænder efter en retssag.

Nu er den så ejet af Frantz Longhi, der har fået en mail fra kommunen med et nej tak til tilbuddet om at købe den.

