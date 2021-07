Kommune bruger millioner på eksterne sosu-vikarer: Ingen aner hvad det reelt koster

Spørgsmål og svar:

Her er to af de spørgsmål DFs byrådskandidat Nickolai Hamann stillede i byrådssalen og byrådets svar:



Spørgsmål:

Hvad er begrundelsen for at udgifterne til eksterne vikarer på ældreområdet er steget så voldsomt fra 2016?



Svar:

I perioden har været en stigning i antallet af visiterede ydelser, hvilket skal ses i lyset af den demografiske udvikling samt en øget kompleksitet i de ydelser, borgerne har behov for.



Yderligere har der været voksende udfordringer med rekruttering af interne vikarer/afløsere, hvilket har affødt behov for øget anvendelse af eksterne vikarer.



Vikarer aflønnes med højere timeløn i eksterne vikarbureauer end i kommunalt regi.



Ældreplejen i Næstved Kommune har i 2020 indgået aftale med FOA for at vores egne medarbejdere, under visse vilkår, kan aflønnes med samme takst, som hvis de arbejder i vikarbureau.



Spørgsmål

Hvad har man fra byrådets side gjort for at rekruttere flere fastansatte til ældreområdet?



Svar

Der bliver og er igangsat en lang række indsatser for at styrke både rekruttering og ligeledes også fastholdelse af medarbejdere.



Blot som et par eksempler, der er iværksat indenfor den sidste måned: Indgåelse af uddannelsesaftale med ZBC for at tiltrække elever til SOSU-uddannelserne og ligeledes at tilbyde disse særlig aftale om timelønsansættelse og elevløn.



Plan og aftaler vedr. ansættelse af store skolebørn til at arbejde 2-4 timer om ugen på vores plejecentre. Formålet hermed er både at skabe yderligere liv og glæde og samtidig aflaste de faste medarbejdere. Hertil kommer, at disse unge mennesker måske får lyst til at uddanne sig indenfor sundheds-og ældreområdet.



I forbindelse med at flere stopper med at arbejde som podere på COVID-19 testcentrene, opfordres disse til at kontakte ældreområdet i Næstved Kommune m.h.p. fritids- / afløser job.



Yderligere er det planlagt, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget på møde 30. august skal have temadrøftelse om netop rekruttering og fastholdelse med fokus på ældreområdet.