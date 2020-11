Artiklen: Kommune bruger 195.000 kroner på to meget forskellige kulturprojekter

Fra den ene ende af musikgenren til den anden. Kommunens kultur- og demokratiudvalg har netop besluttet at støtte både kammermusikfestivalen HICSUM og Næstved Metal Festival økonomisk.

HICSUM skal afholdes 11. juli næste år på Herlufsholm med 11 koncerter, artist talks og kor-workshops. Desuden vil den danske baryton Bo Skovhus give en masterclass for unge sangere med gratis entré for publikum.

Penge til metal

Næstved Metal Festival måtte i år aflyses i sidste øjeblik, men arrangørerne er opsatte på at gentage succesen fra 2019, hvor publikum blandt andet blev fragtet i busser fra København. Der planlægges en todages festival 27. og 28. august med to scener, 26 bands og mellem 1000 og 2000 gæster på boldbanerne for enden af Skyttemarksvej.