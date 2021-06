Se billedserie Der var ellers lagt op til et brag af et motorstævne på søndag. Nu går jagten ind på alternative placeringer. Her ses Thomas Kongshøj og borgmester Carsten Rasmussen, da alt endnu var fryd og gammen. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Kommune aflyser motorløb i naturskønt område: Vi har klokket i det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune aflyser motorløb i naturskønt område: Vi har klokket i det

Næstved - 07. juni 2021 kl. 15:39 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Beklager mange gange. Der er sket en fejl. Det går ikke an at køre rundt i Mogenstrup grusgrav.

Hensynet til talrige sjældne og truede danske fugle- og plantearter får nu kommunen til at meddele arrangørerne af årets DM i motocross-disciplinen enduro at søndagens store stævne i Mogenstrup grusgrav er blevet aflyst, mens der ledes efter alternative placeringer.

- Vi må erkende, at der er sket en administrativ fejl. Vi troede fejlagtigt at stævnet ville finde sted i en grusgrav, hvor der stadig blevet gravet grus. Men da vi erfarede, at det ikke var tilfældet, og at der i stedet skulle køres motorløb i et naturområde, måtte vi trække tilladelsen tilbage, fortæller formand for Teknisk udvalg, Helle Jessen (S).

Det er især hensynet til fuglenes yngletid, der har fået politikerne til at trække bremsen og aflyse enduro-løbet, der er motocross-sportens langdistance-disciplin, hvor der køres på baner i naturområder med indlagte forhindringer.

- Det siger sig selv, at vi ikke kan afvikle et motorløb midt i fuglenes yngletid. Det har vi meddelt arrangørerne og samtidig fortalt dem, at nu går vi i gang med at finde en alternativ placering af løbet, siger Helle Jessen.

Håbet lever endnu Dermed er alt håb ikke ude endnu for arrangørerne af årets DM. Sammen med center for Plan og miljø arbejdes der lige nu på højtryk for at finde alternative ruter til de mange deltagere fra hele landet, som har sat kursen mod Mogenstrup i fuld forventning om at kunne give den gas til det store motorsportsstævne.

- Vi kan utvivlsomt finde et sted, hvor vi hverken generer fugle eller fisk. Men det skal også give mening for arrangørerne, der gerne vil have en udfordrende rute at køre på, så vi arbejder på højtryk lige nu, siger centerchef for Plan og miljø, Jens Bach.

Katastrofalt at aflyse Det samme gør Thomas Kongshøj fra Enduro Danmark. Den tidobbelte danske mester kan se frem til besøg af 85 enduro-kørere fra hele landet på søndag. Alle sejl var sat til, alle tilladelser var på plads og nu ramler det. I hvert fald i grusgraven, som det ser ud lige nu.

- En aflysning vil være katastrofal, så vi har travlt, rigtig travlt i forsøget på at finde et alternativt sted at placere løbet, siger Thomas Kongshøj.

Han samarbejder nu med kommunen om at finde alternative placeringer, selvom der er intet, der vil kunne komme på højde med Mogenstrup grusgrav.

- Det sted var bare helt perfekt til afviklingen af DM og selvom vi gør et stort arbejde for at finde alternativer, så finder vi nok ikke noget der kommer på niveau med grusgraven i Mogenstrup, siger Thomas Kongshøj.

Dansk Motorunion følger slaget på sidelinjen og understreger, at enduro ikke tåler sammenligning med motorcross. Maskinerne støjer mindre og der køres også med el-drevne maskiner ved DM-stævnet.

Ynglefest Og mens der arbejdes på alternativer, så drager Danmarks Naturfredningsforening i Næstved et lettelsens suk. Det var nemlig lokale naturfolk, der slog alarm, da de erfarede at kommunen planlagde motorløb i den delvist fredede grusgrav, hvor der er registreret ikke mindre end 1.588 forskellige plante og dyrearter, bl.a. sjældne orkidéer og en masse rødlistede fugle, der yngler lige nu.

- Fornuften sejrede. Vi er rigtig lettede, siger formand for DN Næstved, Rune Larsen.

Næste møde mellem kommunen og Enduro-Danmark sker onsdag. Det er foreløbig deadline for at finde gangbare alternativer til afviklingen af årets DM-stævne.