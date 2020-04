Uffe Holm gæster Grønnegades Kaserne Kulturcenter med showet »StayTheFuckHome«, som han har skrevet, mens han var i coronakarantæne.

Komiker kommer til kulturcenter med karantæneshow

Næstved - 30. april 2020 kl. 09:01 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Komikeren Uffe Holm er ikke længere i corona-karantæne i sommerhuset i Nordjylland. Allerede fredag er han på landevejen, hvor han sammen med den lokale Anders Nielsen gæster Arena Næstveds parkeringsplads med deres udsolgte drive in stand-up-show.

Til foråret får Næstved endnu mere Uffe Holm, når han lægger vejen forbi Grønnegades Kaserne Kulturcenter med showet »StayTheFuckHome«. Da pandemien ramte Danmark, og verdenen med ét blev vendt på hovedet, startede komikeren med at sende sig selv direkte fra skiferie i Ischgl i Østrig til karantæne i et sommerhus i Nordjylland. Og det er her, Uffe Holm fik idéen til sit nye onemanshow.

Røvirriterende kone Tiden i isolation fik komikeren til at forholde sig til en hel masse nye spørgsmål. For hvordan klarer man at gå op og ned ad sin kone og sine børn, mens man som ordblind prøver at holde disciplinen i hjemmeskolen?

Hvad sker der, når man opdager, hvor røvirriterende ens kone kan være? Hvad sker der for de mange dumme spørgsmål, man selv pludselig stiller, fordi man røvkeder sig og er bange for stilheden? Hvor tit behøver man egentlig at gå i bad, og hvor køber man de bedste joggingbukser? Hvad skal man i det hele taget få tiden til at gå med, når man skal StayTheFuckHome?

Det kom der en masse underholdning ud af, som blev sluppet løs til Uffe Holms mange følgere på de sociale medier. Her fik han masser af gode råd og opmuntring, og der blev testet mange ting af: Kan man danse ballondans alene, kan man slå sig selv i sten, saks, papir, og hvem mon vinder, hvis man lægger arm med sig selv?

Nye sider kommer frem Da statsminister Mette Frederiksen (S) i marts tonede frem på skærmen og beordrede stuearrest til hele Danmark, kom den ene udfordring efter den anden rullende hen over os.

Efter hvert pressemøde opstod der nye spørgsmål: Må man gå ud, må man kramme sine børn, må man gå til lægen, åbner Tivoli på mandag, kan en undulat få corona, og må man dyrke sex?

I krisetider lærer man sig selv og sine medmennesker at kende, og når folk er allermest pressede, kommer der nye sider frem. Nogle hamstrede gær og toiletpapir, andre bankede på hos naboen for at tilbyde hjælp til at handle ind. Nogle tog én for holdet, mens andre tog sig af sig selv og fortsatte som om intet var sket.

Mens størstedelen af Danmark blev hjemme, kunne nogen ikke kunne finde ud af at »staythefuckhome«. Det er der kommet 70 minutters sjov og reflekterende stand-up ud af.

»StayTheFuckHome« finder sted på Grønnegades Kaserne Kulturcenter lørdag den 20. marts 2021. Billetsalget til showet starter fredag den 1. maj klokken 10 og sælges på www.gkkultur.dk.

