Kapital ruller over de skrå brædder i Hammer. Privatfoto

Komedie: Livet er andet end penge

Næstved - 22. februar 2018 kl. 19:20 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret nærmer sig, og det betyder dilettantkomedie i Hammer forsamlingshus.

Der er i fuld gang med at øve til årets store forestilling, og bestyrelsen og frivillige er i fuld sving med at planlægge bespisningen, tage imod tilmeldinger, og hvad der ellers skal sørges for, inden det går løs over flere dage i starten af marts.

Årets forestilling handler om penge og meget andet og hedder Kapital.

Det er en farce med indlagte sange, og instruktøren, Mie Thorslund, har atter i år selv forfattet manuskriptet.

Her er et lille rids over handlingen:

Knud har et lille gartneri og har netop ansat en temmelig religiøs husholderske. Det årlige besøg af hans søster står også for døren. Hun vil gerne overtale Knud til at sælge grusgraven, som de ejer i fællesskab. Hun anbefaler en tvivlsom grosserer, som køber af grusgraven.

Men meget kan ske, når købmandens regnskabskyndige datter blander sig, og grossererens egen revisor spiller med ærlige kort. Der er andet i livet end penge.

Der er generalprøve 3. marts kl.14, og premiere samme dag kl. 18.

Pensionister og andre interesserede 5. marts kl. 17.30. Café-aften 7. marts kl. 19.30.