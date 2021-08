Se billedserie Initiativgruppen bag ?Sanggaver til ældre? udgøres af Jens Christian Jensen, Thomas Agergaard, Torben Johansen og Rune Kristensen. Foto: Kristina Sidor

Kom til gratis koncert og støt byens ældre

Næstved - 21. august 2021 kl. 10:29 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Fire mænd i byen har fundet på en rigtig god idé. De har udviklet konceptet "Sanggaver til ældre" og inviterer til to gratis koncerter i Grønnegade Kassernes Kulturcenter den 15 september - én for kommunens plejecenterbeboere og én for alle andre borgere, hvor der samles ind til endnu flere efterfølgende koncerter ude på selve plejecentrene for de beboere, der ikke har mulighed for at deltage i arrangementet.

Inspirationen til koncerttitlen er hentet fra stand-up'ens verden, hvor der i mange år blev afholdt støtteshows til udsatte børn under titlen "Talegaver til børn".

Begge koncerter foregår den 15. september 2021 med samme program fra den danske sangskat: Novem Singers, Gitta Maria Sjöberg, Thomas Agergaard, Søren Baun samt mange andre dygtige konservatorieuddannede solister.

Klokken 14 er beboerne på alle kommunens plejecentre inviteret til gratis koncert, mens der kl. 19.30 er en koncert, som man gratis kan bestille billet til på Grønnwegade Kassernes Kulturcenters hjemmeside - gkkultur.dk.

Lokale ildsjæle

Bag idéwen står Thomas Agergaard fra Musikforeningen MUSE, Jens Christian Jensen fra CxPlanner.com, og de to konservative byrådskandidater Torben Johansen og Rune Kristensen.

- Coronakrisen har været hård for de ældre, og vi håber, at der er mange der vil støtte op om den gode sag. Drømmen er, at velgørenhedskoncerterne på sigt kan udbredes til andre kommuner, hvor der er lokale ildsjæle, der vil bidrage med at indsamle midlerne og gå forrest for, at det kan lade sig gøre. lyder det fra initiativtagerne.

Ud over koncerterne på Grønnegade har gruppen yderligere taget initiativ og indsamlet midler til yderligere koncerter på plejecentre rundt om i Næstved Kommune, således at de ældre, der ikke har mulighed for at deltage i koncerten den 15/9, vil få en koncert på selve plejecenteret. Dette har tidligere været gennemført med stor succes.

- På flere af plejecentrene, hvor der bl.a. er mange svagtseende og blinde, giver det utryghed at skulle ud af de vante omgivelser og nye lyde - og vi vil så gerne give alle en bid af den sangskat og glæde, som vi syntes, de fortjener at være en del af fra tid til anden. udtaler Thomas Agergaard.

På aftenen vil Rune Kristensen være konferencier og give et kort indblik i tankerne bag initiativet ind imellem de musikalske indtryk.