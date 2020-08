Se billedserie Den 1500 kvadratmeter store overdækkede atriumgård bliver livsnerven i bofællesskabet Hermanhaven på Fasanvej. Illustration: Tetris

Kom til borgermøde om nyt seniorbofællesskab

Næstved - 02. august 2020 kl. 18:52 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hel generation af ældre venter på at kunne flytte ud af parcelhuset og ind i noget mindre - og mere overkommeligt.

Snart får de muligheden for ejendomsselskabet Tetris er i fuld gang med at forvandle det tidligere militære øvelsesterræn på Fasanvej til et seniorbofællesskab med 108 bæredygtige lejeboliger for voksne uden hjemmeboende børn.

Hermanhaven hedder den nye bebyggelse og for at besvare de mange spørgsmål, der har rejst sig om hvordan det bliver at bo sammen - hver for sig - inviterer Tetris til borgermøde. Det sker tirsdag den 11. august klokken 19 til 20.30 på VUC i Teatergade.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra interesserede borgere, så vi har måtte oprette en særlig liste, der fortæller folk hvornår de har mulighed for at vise interesse for boligerne og skrive sig op, fortæller kommunikationsmedarbejder i Tetris, Simone Maj Hansen.

Opskrivning

Opskrivningen begynder midt i august og de første 54 boliger ventes at stå færdige og klar til indflytning i marts næste år.

I Slagelse er et lignende projekt, Ibihaven, snart klar til indflytning, så hvis man bevæger sig ud over den vestsjællandske savanne til Elmesvinget i Slagelse vil det hver tirsdag og fredag i tidsrummet fra klokken 15 og 17 være muligt at få et kig i prøveboligerne, der bliver af samme type og størrelse, som dem på Fasanvej i Næstved.

- Ibihaven og Hermanhaven er to identiske projekter, med den forskel at Hermanhaven er større og også har et langt større udeareal, fortæller Simone Maj Hansen.

Der er ingen nedre grænse for indflytning. Men børnene skal være flyttet hjemmefra. Huslejen begynder ved 6.800 kroner for de mindste af boligerne på 55 kvadratmeter og lige knap 10.000 kroner for de største på 77 kvadratmeter.

Idéen er fællesskab

I Slagelse er man nu i gang med at oprette de fællesskaber, der skal kendetegne boformen. Her er de kommende beboere gået i gang med at indrette madgrupper til fællesspisning, biblioteksgrupper og grupper for folk med grønne fingre.

- Den bærende idé er muligheden for fællesskab i vores 1.500 kvadratmeter store atriumhave. Men fællesskabet forpligtiger ikke mere end det også er muligt at passe sig selv, hvis det er det man har lyst til, siger Simone Maj Hansen.

Udover Næstved og Slagelse har Tetris også kig på byer som Korsør, Sorø og Holbæk til lignende projekter for seniorer, der har lyst til at opleve den tredje alder - sammen med andre.

Til borgermødet på VUC på mandag skal du tilmelde dig arrangementet på Tetris Ejendommes hjemmeside. Det sker af hensyn til Covid-19.